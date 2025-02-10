В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за «отписки и оскорбления» чиновников

«Новые люди» внесли в ГД законопроект о повышении штрафов за отписки чиновников

Депутат Государственной думы Владимир Плякин заявил, что депутаты фракции «Новые люди» вносят на повестку дня законопроект о повышении штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их обращений. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня мы внесли законопроект в Думу, предусматривающий увеличение штрафов для чиновников за отписки и оскорбления граждан», — рассказал Плякин.

Он напомнил, что правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, но при этом добавил, что депутаты должны принимать решения на основе интересов избирателей.

6 февраля Плякин уже заявлял, что правительство России не поддержало разработанный депутатами законопроект об увеличении штрафов для чиновников. Документ предполагал увеличение штрафов для чиновников «за хамство и отписки» в 1,5 и 2 раза соответственно. Однако правительство страны не одобрило инициативу, объяснив свое решение отсутствием в предоставленных на рассмотрение материалах «анализа правоприменительной практики» и «статистических данных».

Ранее в Белгородской области ввели штрафы для чиновников за опоздания на работу.