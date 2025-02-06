Правительство РФ решило не повышать штрафы для чиновников

Кабинет министров РФ не поддержал разработанный депутатами законопроект об увеличении штрафов для чиновников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член нижней палаты российского парламента Владимир Плякин.

Документ предполагал увеличение штрафов для чиновников за хамство и отписки в 1,5 и два раза соответственно. Однако правительство страны не одобрило инициативу, объяснив свое решение отсутствием в предоставленных на рассмотрение материалах «анализа правоприменительной практики» и «статистических данных».

«Без этих священных документов, оказывается, невозможно понять, что штрафы для чиновников нужно повышать», — прокомментировал Плякин.

При этом он обратил внимание, что власти не проявляли «любовь к статистике и анализу» в процессе увеличения штрафов для водителей.

Депутат дополнил пост скриншотами с отзывом кабинета министров РФ. В нем говорится, что законопроект о повышении штрафов необходимо существенно доработать.

В декабре 2020 года Государственная дума РФ приняла законопроект о введении штрафов для чиновников и должностных лиц за оскорбления граждан. Сейчас соответствующее правонарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее в Белгородской области ввели штрафы для чиновников за опоздания на работу.