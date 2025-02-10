Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский и Келлог примут участие в Мюнхенской конференции

Глава Мюнхенской конференции Хойсген подтвердил участие Зеленского и Келлога
close
Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по республике Кит Келлог примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил глава форума Кристоф Хойсген, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что Мюнхен будет использован — и у нас также есть все признаки для того, чтобы в контексте мира на Украине добиться прогресса, провести согласования», — сказал глава конференции.

Хойсген добавил, что в рамках мероприятия состоится встреча глав министерств иностранных дел G7.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. В рамках форума обсудят обсудят вопросы в области внешней политики. В частности, будут подняты темы украинского и ближневосточного конфликтов.

Несколькими часами ранее телеканал CBS News сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным «Страны.ua», украинская сторона представит позицию Киева по прекращению конфликта и достижению «длительного и прочного мира».

Ранее в Британии рассказали, как Зеленский может обмануть Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами