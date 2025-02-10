Зеленский и Келлог примут участие в Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по республике Кит Келлог примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил глава форума Кристоф Хойсген, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что Мюнхен будет использован — и у нас также есть все признаки для того, чтобы в контексте мира на Украине добиться прогресса, провести согласования», — сказал глава конференции.

Хойсген добавил, что в рамках мероприятия состоится встреча глав министерств иностранных дел G7.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. В рамках форума обсудят обсудят вопросы в области внешней политики. В частности, будут подняты темы украинского и ближневосточного конфликтов.

Несколькими часами ранее телеканал CBS News сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным «Страны.ua», украинская сторона представит позицию Киева по прекращению конфликта и достижению «длительного и прочного мира».

Ранее в Британии рассказали, как Зеленский может обмануть Трампа.