Эрдоган потребовал от Нетаньяху компенсировать ущерб Газе в $100 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен компенсировать урон в $100 миллиардов, нанесенный Газе. Его слова приводит РИА Новости.

«Вместо того чтобы искать место для жителей Газы, которых он не может выселить с их земли, Нетаньяху должен искать средства», — сказал Эрдоган.

По его словам, Эрдоган должен покрыть ущерб в $100 миллиардов, который он нанес Газе.

До этого Эрдоган прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа, подчеркнув, что они останутся на своей земле.

5 февраля Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Ранее в ООН назвали идею Трампа о переселении палестинцев международным преступлением.