Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в своей статье на портале «Смотрим.ру», что украинский лидер Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда были направлены миллиарды долларов, выделенные США для Украины.

«На сенсацию тянет не само признание исчезновения основой части помощи Украине, а то, что Зеленский это признал, что подписывает ему, конечно, приговор», — написал Медведчук.

По его словам, тот факт, что «помощь» изначально являлась коррупционной схемой, было ясен с самого начала ее предоставления. Он считает, что теперь глава Украины будет пытаться выгородить себя перед администрацией нового президента США Дональда Трампа, «сдавая» своих подельников в коррупционных схемах, в надежде «пройти свидетелем, вместо обвиняемого».

По мнению Медведчука, Зеленский готов подставить под удар ставленников прежних американских властей: украинских чиновников и активистов, с которыми у него были разногласия.

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