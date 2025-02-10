Российский дипломат заявил о «выдавливании» России из ООН

Выдавливание России из деятельности гуманитарных организаций ООН имеет обратную сторону. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и других международных организациях Игорь Голубовский.

Введение антироссийских санкций со стороны западных стран препятствует деятельности международных организаций, которые технически не получают взносы от РФ, отметил дипломат.

«Попытки выдавливания России имеют обратную сторону. Российская помощь и участие РФ необходимы для осуществления гуманитарных программ на фоне нехватки финансирования, например Всемирной продовольственной программы», — сказал Голубовский.

По его мнению, сложившаяся ситуация демонстрирует вес и роль России в деле обеспечения продовольственной безопасности.

Он добавил, что российская сторона видит необходимость реформирования структур ООН, но считает международные организации важными площадками сотрудничества и взаимодействия.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассматривает работу группы «Друзья мира», которую китайские и бразильские власти создали для поиска путей урегулирования конфликта на Украине, как сигнал западным странам о неприемлемости предвзятых подходов к решению данной проблемы.

Ранее Небензя назвал ООН потенциальной площадкой для контактов США и России.