Постпред РФ в ООН высказался о работе «Друзей мира» по украинскому кризису

РФ рассматривает работу группы «Друзья мира», которую китайские и бразильские власти создали для поиска путей урегулирования конфликта на Украине, как сигнал западным странам о неприемлемости предвзятых подходов к решению данной проблемы. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил постоянный представитель Москвы при ООН Василий Небензя.

Дипломат обратил внимание, что США и их союзники пытаются навязать международному сообществу однобокие подходы по урегулированию украинского кризиса. По его словам, продвигаемые западными государствами «формулы мира» учитывают только их собственные интересы.

«Рассматриваем деятельность «Группы» как сигнал <...> о неприемлемости <...> предвзятых подходов по украинскому кризису», — сказал Небензя.

Также он добавил, что организуемые западными странами конференции по Украине открыто игнорируют позицию РФ и реальное положение дел «на земле». Более того, одной из целей таких мероприятий является исключение государств мирового большинства из процесса урегулирования.

Как отметил дипломат, КНР предлагала провести саммит, участникам которого будет дана возможность обсудить все имеющиеся варианты завершения конфликта с соблюдением принципа равноправия. При этом Небензя подчеркнул, что организация подобной конференции идет вразрез с планами США и их союзников, желающих нанести РФ «стратегическое поражение».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил ситуацию на Украине с российским коллегой Владимиром Путиным.