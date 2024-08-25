Баку запретил въезд проголосовавшим в ПАСЕ против делегации Азербайджана

Люди, которые выступили с негативным голосованием против азербайджанской делегации в ПАСЕ, попали в список запрещенных для въезда на территорию республики. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление депутата парламента ФРГ Франка Швабе по поводу Азербайджана, сообщает ТАСС.

Гаджизаде отметил, что до тех пор, пока мандат делегации не будет восстановлен, им будет закрыт доступ в Азербайджан.

«Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список персон нон грата. <...> Указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана», - сказал руководитель пресс-службы, отметив, что слова немецкого политика об Азербайджане и руководстве страны показывают, насколько этот человек является «предвзятым, лживым и двуличным».

18–19 августа президент РФ Владимир Путин посетил Азербайджан, где встретился с коллегой Ильхамом Алиевым. Главы двух государств провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов.

Ранее Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС.