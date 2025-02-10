Глава Приднестровья поблагодарил Россию за помощь

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в своем Telegram-канале выразил признательность России за финансовую поддержку в разрешении энергетического кризиса.

В своем сообщении глава ПМР заявил, что за счет этих средств скоро начнутся поставки топлива одной из венгерских компаний.

«Это стало возможным при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики РФ за помощь. Приднестровцев хочу успокоить. Республика будет обеспечена газом. Энергосистема стабилизируется», — написал Красносельский.

8 февраля в МИД Приднестровья заявили, что в республике неизбежна гуманитарная катастрофа на фоне прекращения транзита российского газа через территорию Украины. В ведомстве отметили, что сейчас промышленность ПМР не работает, тысячи сотрудников предприятий находятся в простое. Кроме того, увеличивается бюджетный дефицит.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Ранее в Приднестровье рассказали, на сколько хватит газа, поступившего благодаря Евросоюзу.