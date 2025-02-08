В Приднестровье заявили о неизбежности гуманитарной катастрофы

В Приднестровье неизбежна гуманитарная катастрофа на фоне прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявили в МИД непризнанной республики в беседе с «Известиями».

«Если реальный сектор экономики не вернется к нормальным условиям работы, гуманитарная катастрофа неизбежна», — отметили в дипведомстве.

В настоящее время местным властям удается исполнять социальные обязательства за счет аккумулированных в прошлом году средств, уточнили в министерстве. Газ подают в ограниченных объемах — только для населения и социальных учреждений.

В МИД сообщили, что сейчас промышленность Приднестровья не работает, тысячи сотрудников предприятий находятся в простое. Кроме того, увеличивается бюджетный дефицит.

Власти планируют преодолеть гуманитарно-энергетический кризис с помощью Венгрии, которая может закупать газ на европейском рынке и поставлять в непризнанную республику. По данным издания, Приднестровье собирается его оплачивать из средств кредита, выделенного Россией.

«Продолжаем диалог по этому вопросу с российской и венгерской сторонами», — добавили в МИД.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Ранее в Приднестровье обрадовались предстоящим поставкам газа из ЕС.