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На КПП в Нарве ухудшилась ситуация с переходом границы

РБК: пересечение российско-эстонской границы в Нарве занимает более суток
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Сергей Степанов/РИА «Новости»

Пересечение государственной границы между эстонской Нарвой и российским Ивангородом занимает уже более суток. Об этом сообщает агентство РБК.

Контрольно-пропускной пункт в Нарве является самым популярным среди жителей соседних с РФ европейских государств. Так, вместе с гражданами в очередях стоят жители Латвии, Эстонии и Финляндии. Ежедневно его пересекают от 800 до 1000 человек.

В последние дни очереди на эстонской границе значительно выросли. 16 декабря контрольно-пропускной пункт (КПП) к моменту его закрытия не успели пересечь свыше 400 человек, простоявших целый день в очереди. 20 декабря еще 100 человек вынуждены были ждать пропуска через границу вторые сутки. Это вызвано ограниченным режимом работы КПП в Нарве и проведением тотального досмотра.

Пересекающие границу жалуются на холод, отсутствие питания и недостаточное количество скамеек. Эстонские власти не предпринимают никаких мер для улучшения ситуации на КПП. В связи с этим помощь застрявшим на границе стали предлагать жители Нарвы и местные общественные организации. Они бесплатно обеспечивают ночлег, горячий чай, пространство для отдыха семьям с детьми и даже с животными.

12 декабря сообщалось, что Эстония получит миллионы евро от ЕС на укрепление границы с Россией.

Раннее Польша установила 3,5 тыс. бетонных ежей на границе с Россией.

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