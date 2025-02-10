Эксперт заявил, что Трамп вряд ли получит выгоду от редкоземельных металлов на Украине

Президент США Дональд Трамп и инвесторы вряд ли получат выгоду от редкоземельных металлов на Украине. Об этом РБК заявил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков.

По его подсчетам, на Украине достаточно много полезных ископаемых: там разрабатывались залежи нефти, газа, угля, сланцев, урана, железа и других. На данный момент действуют шесть крупных месторождений, уточнил Тишков.

Однако разработка и добыча ископаемых — это сложные задачи, которые, считает ученый, вряд ли заинтересуют инвесторов.

«Не уверен, что в сложившейся ситуации новые инвесторы заинтересуются перспективами добычи здесь лития, титана и редкоземельных элементов. А старые типа European Lithium Ukraine Петра Порошенко уже давно в деле», — сказал Тишков.

4 февраля президент Соединенных Штатов сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предложить Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.

Ранее политолог заявил, что США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России.