Эксперт объяснил, почему слова Буданова о мирных переговорах вызвали скандал

Политик Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал скандал, связанный с заявлением руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о необходимости мирных переговоров с Россией.

По мнению эксперта, дело вовсе не в том, что сказал Буданов. Его слова — просто повод для сведения личных счетов, поскольку внутри Украины началась жесткая борьба за власть на фоне заявлений Вашингтона о необходимости проведения президентских выборов в стране, пояснил Царев.

В конце января на Украине разгорелся политический скандал, связанный с выступлением Буданова в Верховной раде. На закрытой встрече с депутатами он якобы заявил, что мирные переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства.

В ГУР эту информацию опровергли, но из комментариев ряда депутатов Рады следует, что выступление все-таки было. В России отнеслись к этому спокойно: в Госдуме отметили, что слова Буданова лишний раз свидетельствуют о неудачах Киева на фронте.

Ранее политолог заявил, что будущее Украины находится под угрозой.