В команде Трампа не считают, что отмена USAID приведет к росту влияния КНР и РФ в мире

Советник Трампа Уолтц: отмена USAID не увеличит мировое влияние Китая и России

Отмена программ Агентства США по международному развитию (USAID) не увеличит мировое влияние Китая и России. Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире NBC News.

За последние две недели Илон Маск и Департамент эффективности правительства (DOGE), который он возглавляет, предприняли попытку сократить рабочие места и финансирование USAID. Уолтц назвал эти действия оправданными и заявил, что действия агентства не соответствуют стратегическим интересам или видению президента.

По его словам, «только центы с доллара фактически доходят до нуждающихся людей».

Он также опроверг мнение, что прекращение Соединенными Штатами гуманитарной помощи за рубеж приведет к уступке контроля Китаю и России на мировой арене.

«Нам необходимо пересмотреть их миссию и привести ее в соответствие с видением внешней политики президента», — добавил советник Трампа.

Накануне Уолтц заявил, что бюджет Пентагона используется неэффективно, а его расходы необоснованно велики.

Ранее Трамп заявил, что Маск избавит США от избыточных расходов.