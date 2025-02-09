Советник Трампа обвинил Пентагон в неэффективном использовании бюджета

Бюджет Пентагона используется неэффективно, а его расходы необоснованно велики. Об этом заявил в интервью телеканалу NBC советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, бюджет оборонного ведомства США превышает $800 млрд, при этом все в Пентагоне стоит слишком дорого, проекты реализуются медленно, а пользы приносят слишком мало для военных.

Уолтц привел один из примеров расточительной покупки: комплект болтов, который в магазине стоит около $100, Военно-Воздушные силы США покупают за $90 тысяч.

Советник Трампа отметил, что рядовые граждане США выступают против «излишков, растрат и долгов» Пентагона.

Также в интервью Уолтц заявил, что Администрация США считает, что подходы Вашингтона к выделению зарубежной помощи, в том числе деятельность агентства USAID, «отчаянно нуждаются в реформировании». По его словам, только малая часть денег доходит до нуждающихся, а остальные средства теряются на разных уровнях подрядчиков.

Ранее Трамп заявил, что Маск избавит США от избыточных расходов.