Трамп заявил, что Маск избавит США от избыточных расходов

Американский президент Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Неваде официально подтвердил, что США заморозили выделение новой помощи другим странам. Трансляцию ведет CNN.

«Я ввел заморозку наймов федеральных служащих, заморозку регулирования, заморозку иностранной помощи! И я создал новый департамент эффективности госуправления. У нас будет много хороших людей, Илон. Мы привлечем Илона Маска к этой работе», — сказал глава государства.

Он уточнил, что возглавляемое Маском ведомство оптимизирует работу госаппарата и устранит избыточные расходы.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

Ранее сообщалось, что против возглавляемого Маском министерства хотят подать иск.