WP узнала, что Пентагон ограничил доступ к связанным с инклюзивностью книгам

Пентагон в своей школьной системе, обслуживающей семьи американских военнослужащих, начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью. Об этом пишет газета The Washington Post.

Под ограничения попали, в частности, учебные материалы по иммиграции и психологии, отмечает издание. По данным газеты, такой шаг связан с «подавлением администрацией [президента США Дональда] Трампа программ разнообразия, равенства и инклюзивности».

Доступ к «потенциально связанным с гендерной идеологией или дискриминационной идеологией равенства» книгам ограничен временно, пока проводится оценка литературы и учебных материалов на соответствие последним указам главы Белого дома, добавила WP.

22 января сообщалось, что Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в правительстве. В документе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием «разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI) в областях от безопасности полетов до армии.

Трамп заявил, что американцы заслуживают правительства, которое стремится служить каждому человеку с равным достоинством и уважением и «тратить средства налогоплательщиков только на то, чтобы сделать Америку великой».

Ранее большинство американцев поддержали запрет Трампа на службу трансгендеров в армии.