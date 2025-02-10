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Эксперт оценил статьи западных СМИ о неспособности РФ вернуть позиции по Украине

Военэксперт Шлепченко: Запад не способен трезво оценить ситуацию на Украине
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Евгений Биятов/РИА Новости

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что Россия якобы не способна восстановить свои позиции по Украине. Журналисты называют главной задачей Москвы освобождение Курской области и утверждают, что «она с ней не справляется».

По мнению эксперта, Запад не способен трезво оценивать ситуацию на Украине.

«В целом, англо-американский истеблишмент продолжает демонстрировать полную невменяемость и неспособность учитывать изменения, которые происходят как на земле, так и в экономике на уровне международных отношений», — сказал Шлепченко.

Он добавил, что Запад оказался в эхо-камере: эксперты озвучивают только то, что хотят слышать политики, а политики воспринимают лишь ту информацию, которая соответствует их заранее сложившимся мнениям.

В начале февраля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России отразили попытку контрнаступления украинской армии в Курской области.

По данным ведомства, противник пытался нанести контрудар в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Отмечалось, что ВСУ потеряли более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых машин пехоты, бронетранспортер, восемь танков, 30 боевых бронированных машин и другую технику.

Ранее посол заявил о попытках ВСУ скрыть следы преступлений в Курской области.

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