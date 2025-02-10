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В Китае назвали фаворита в конфликте на Украине

Политолог Гун Цзюн: власти Китая видят, что ВСУ терпят поражение в конфликте
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Власти КНР видят, что в настоящий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение в ходе конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики профессор Гун Цзюн.

Эксперт указал, что власти Китая отказываются от идеи того, что конфликт Москвы и Киева зашел в тупиковую фазу.

«Полагаю, что Китай постепенно отказывается от точки зрения, согласно которой украинский конфликт имеет тупиковый характер. Эксперты и власти все больше склонны видеть, что украинская армия постепенно проигрывает на поле боя», — заявил он.

Гун Цзюн подчеркнул, что ВС РФ достигли значительных успехов и сегодня продвигаются в сторону Днепра.

Он также заявлял, что Дональд Трамп столкнется с противодействием внутри НАТО и со стороны Украины по вопросу урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Гун Цзюн полагает, что мирное урегулирование станет возможным только при участии КНР и других стран не западного мира.

Ранее Зеленского обвинили в попытках удержаться у власти любой ценой.

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