Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытках сохранить власть любыми средствами.

По его словам, Зеленский не заинтересован в защите народа Украины, а заинтересован в защите самого себя. Он пойдет на любые меры, чтобы удержаться у власти, считает Дэвис.

Подполковник утверждает, что возможная сделка между Вашингтоном и Киевом по добыче полезных ископаемых на территории республики показывает, что Зеленскому не нужно прекращать конфликт. Наоборот, он намерен продолжать ее под предлогом защиты западных инвестиций, предположил военный.

«Представьте, если бы американский президент сказал, что его план победы — это сохранение триллионов долларов в своих карманах. Ну что за нонсенс?», — сказал Дэвис.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам Трампа, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Ранее во Франции назвали срок завершения конфликта на Украине.