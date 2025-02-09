Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского обвинили в попытках удержаться у власти любой ценой

Подполковник Дэвис обвинил Зеленского в попытках удержать власть любой ценой
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытках сохранить власть любыми средствами.

По его словам, Зеленский не заинтересован в защите народа Украины, а заинтересован в защите самого себя. Он пойдет на любые меры, чтобы удержаться у власти, считает Дэвис.

Подполковник утверждает, что возможная сделка между Вашингтоном и Киевом по добыче полезных ископаемых на территории республики показывает, что Зеленскому не нужно прекращать конфликт. Наоборот, он намерен продолжать ее под предлогом защиты западных инвестиций, предположил военный.

«Представьте, если бы американский президент сказал, что его план победы — это сохранение триллионов долларов в своих карманах. Ну что за нонсенс?», — сказал Дэвис.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам Трампа, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Ранее во Франции назвали срок завершения конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами