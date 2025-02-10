Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский поздравил страны Балтии с выходом из единой энергосистемы с Россией

Зеленский поприветствовал выход стран Балтии из одной энергосистемы с Россией
close
Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил страны Балтии с отсоединением от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ). На странице в Х он написал, что страны «наконец-то освободились от зависимости».

«Страны Балтии – хорошие друзья Украины – официально отсоединились от российской энергосистемы. Их энергетические системы теперь полностью синхронизированы с континентальной европейской сетью», – указал Зеленский.

Он поздравил Литву, Латвию и Эстонию с этим «достижением». Зеленский напомнил, что Украина сделала это в 2022 году, а в 2025 году и страны Балтии «наконец-то освободились от этой зависимости».

«Москва больше не может использовать энергию в качестве оружия против них. Это также означает, что Европа стала еще более сплоченной», — написал Зеленский.

Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза произошло 9 февраля. После отключения от БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония сутки будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия неполадок подключатся к Европе.

Ранее в МИД России высказались об отключении Прибалтики от БРЭЛЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами