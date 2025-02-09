В МИД России высказались об отключении Прибалтики от БРЭЛЛ

Отключение республик Прибалтики от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) является продолжением уничтожения балтийских стран и их народов. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что данное решение стран Балтии является «свободой от угроз и шантажа».

По ее мнению, с Прибалтикой «уже случилась «свобода» от науки и образования, суверенитета и развития».

«Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — сказала дипломат.

9 февраля латвийский президент Эдгар Ринкевич заявил, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.

Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза назначено на 9 февраля. После отключения от БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония сутки будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия неполадок подключатся к Европе.

Ранее в России раскрыли последствия отключения стран Балтии от БРЭЛЛ.