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Захарова заявила, что Россия будет дружить с молдавским народом

Захарова: РФ намерена дружить с молдавским народом, несмотря на позицию Кишинева
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия делает все, чтобы сохранить дружеские связи с народом Молдавии, несмотря на разрушительную политику Кишинева. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью телеканалу «‎Россия 24»‎.

«Ведь режим в Кишиневе — это не все. В первую очередь, это народ, это люди», — сказала Захарова.

Она отметила, что молдаван в последние годы «переписывали» в румыны и лишали их родного языка самым извращенным способом.

До этого в МИД РФ раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с Приднестровьем. Так, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин раскритиковал заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана, связавшего разрешение газового кризиса с выводом российского контингента из Приднестровья.

По его словам, пересмотр формата миротворческой операции возможен только после достижения политического урегулирования конфликта, однако Кишинев «блокирует переговорные механизмы и игнорирует обращения Тирасполя».

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Ранее эксперт объяснил, в каком случае отношения России и Молдавии улучшатся.

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