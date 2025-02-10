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В МИД РФ раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с Приднестровьем

МИД РФ: Кишинев неуместно увязывает вопрос газа и вывод контингента из ПМР
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MFA Russia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин раскритиковал заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана, связавшего разрешение газового кризиса с выводом российского контингента из Приднестровья. В интервью РИА Новости дипломат подчеркнул, что такая позиция Кишинева не имеет оснований и направлена на давление в приднестровском вопросе.

«Попытки увязать гуманитарную ситуацию в Приднестровье с политическими условиями — это манипуляция. Российские миротворцы более 30 лет обеспечивают стабильность в регионе в рамках согласованной с Молдавией и Приднестровьем миссии», — заявил Галузин.

Он добавил, что пересмотр формата миротворческой операции возможен только после достижения политического урегулирования конфликта, однако Кишинев «блокирует переговорные механизмы и игнорирует обращения Тирасполя».

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Ранее эксперт объяснил, в каком случае отношения России и Молдавии улучшатся.

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