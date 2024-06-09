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Руководство РФ дало поручение оказывать помощь подвергнутым гонениям соотечественникам

Захарова: власти РФ поручили помогать подвергнутым гонениям соотечественникам

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Станислав Красильников/РИА Новости

Власти России дали регионам и ведомствам поручение оказать поддержку соотечественникам, которые подверглись гонениям на Западе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

По ее словам, многие подобные граждане находятся в ситуации, когда не могут ждать предоставления им моментального гражданства.

«Регионы и соответствующие ведомства получили установку от руководства нашей страны на максимальную поддержку», — сказала Захарова.

29 мая актер Юрий Чернов сравнил артистов-эмигрантов с растениями, которые не приживаются на чужеродной почве.

24 мая глава ФСБ Александр Бортников сказал, что Запад стремится создавать условия в странах СНГ для «цветных революций», параллельно формируя «правительства в изгнании» для того, чтобы они пришли к власти в нужный момент.

До этого режиссер Владимир Котт признался, что не осуждает покинувших Россию артистов.

Ранее Юрий Назаров резко осудил Дмитрия Назарова за «пресмыкание перед Западом».

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