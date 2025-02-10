Запад подстрекает Ереван к разрыву отношений с объединениями с участием РФ

Страны Запада подстрекают Армению к разрыву отношений с объединениями, где участвует Российская Федерация. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, в Армении Запад стремится через наблюдательную, «а на деле, разведывательную», миссию Европейского союза закрепиться «на земле», пытается заменить собой Россию для республики.

Галузин отметил, что ОДКБ является краеугольным камнем безопасности Армении, а ЕАЭС – залогом ее экономического благополучия.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Служба внешней разведки Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году Ереван разморозит членство в ОДКБ. В СВР добавили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.

Ранее премьер Пашинян признал наличие расхождений с РФ по поводу сближения Армении и Евросоюза.