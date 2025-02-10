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Небензя рассказал о принципиальности ведения переговоров лишь с законной властью Украины

Небензя указал, что мирное соглашение возможно лишь с легитимной властью Украины
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MFA Russia/Global Look Press

Россия готова вести переговоры о мире лишь с легитимным руководством Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что Москва всегда выражала готовность к диалогу со всеми лицами, заинтересованными в поиске устойчивого долгосрочного мира на взаимоприемлемых условиях.

Небензя подчеркнул принципиальную важность для России того, чтобы потенциальные мирные соглашения были подписаны легитимными украинскими властями. То, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил переговоры с РФ, а его полномочия истекли в мае прошлого года, может осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов.

Постпред России при ООН указал, что если переговоры будут нелегитимными, то их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными.

9 февраля Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если ЕС и США «не кинут» Украину.

Ранее в Кремле заявили об открытости России к переговорам с Зеленским.

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