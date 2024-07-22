Вучич прокомментировал вывод российских миротворцев из Косово в 2003 году

Президент Сербии Александар Вучич в эфире TV Pink заявил, что вывод российских миротворцев из Косово и Метохии в 2003 году не является причиной для поддержки антироссийских санкций сегодня.

Вучич уточнил, что до сих пор до конца не понимает вывода российских военных в 2003 году, ведь тогда их встречали как освободителей.

«Является ли это причиной для того, чтобы мы сейчас ввели санкции против России, — думаю, что нет. Должны ли мы из-за этого иметь плохие отношения с Украиной. Нет, думаю, что мы должны иметь хорошие отношения с Украиной и со всеми остальными», — пояснил сербский президент.

До этого Вучич говорил, что в последний раз общался с российским коллегой Владимиром Путиным два с половиной года назад. По его словам, причиной отсутствия диалога с Путиным является нежелание президента РФ поставить Сербию и самого Вучича под угрозу.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.