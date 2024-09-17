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Белград жестко ответил на требование США по Косово

Вице-премьер Вулин призвал США воздержаться от попыток управлять Сербией

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил Госдепу США  на требование воздержаться от ряда «противоречащих нормализации» шагов в связи с ситуацией в Косово и Метохии, сообщает РИА Новости.

По его словам, единственный путь к прогрессу в Косово и Метохии — реализация Брюссельских соглашений и формирование Сообщества сербских общин.

Вулин подчеркнул, что Белграду не от чего воздерживаться, а Вашингтону следует воздержаться от попыток править Сербией и поддержки премьер-министра Косово Альбина Курти.

Таким образом он ответил на заявление Госдепа США, который призвал Белград и Приштину воздержаться от «нескоординированных акций и законодательных актов, противоречащих нормализации» отношений.

В начале сентября Вулин заявил, что угрозы и шантаж со стороны Евросоюза, а также избирательный подход европейских политиков к выполнению обязательств перед Белградом могут переориентировать Сербию на присоединение к БРИКС.

6 сентября Вулин заявил, что в ближайшее время Сербия и Россия приступят к обсуждению нового газового договора.

Ранее Вучич прокомментировал вывод российских миротворцев из Косово в 2003 году.

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