Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил Госдепу США на требование воздержаться от ряда «противоречащих нормализации» шагов в связи с ситуацией в Косово и Метохии, сообщает РИА Новости.

По его словам, единственный путь к прогрессу в Косово и Метохии — реализация Брюссельских соглашений и формирование Сообщества сербских общин.

Вулин подчеркнул, что Белграду не от чего воздерживаться, а Вашингтону следует воздержаться от попыток править Сербией и поддержки премьер-министра Косово Альбина Курти.

Таким образом он ответил на заявление Госдепа США, который призвал Белград и Приштину воздержаться от «нескоординированных акций и законодательных актов, противоречащих нормализации» отношений.

В начале сентября Вулин заявил, что угрозы и шантаж со стороны Евросоюза, а также избирательный подход европейских политиков к выполнению обязательств перед Белградом могут переориентировать Сербию на присоединение к БРИКС.

6 сентября Вулин заявил, что в ближайшее время Сербия и Россия приступят к обсуждению нового газового договора.

Ранее Вучич прокомментировал вывод российских миротворцев из Косово в 2003 году.