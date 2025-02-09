Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет охарактеризовал заявление Владимира Зеленского о возможностях прекращения военного конфликта на Украине в 2025 году как провокацию. Соответствующее заявление Шеремет сделал в интервью РИА Новости.

Зеленский утверждал, что завершение конфликта возможно в 2025 году, если США и ЕС смогут «заставить» Россию. Он также призвал к усилению давления на Россию, в первую очередь через санкции.

«Заявление Зеленского – это провокация, направленная на затягивание военного конфликта на Украине и увеличение числа жертв и страданий. В настоящее время Зеленский нелегитимен, и его мнение не имеет значения. Он – тиран, узурпатор и безумец», — заявил Шеремет.

По его мнению, Зеленский имел возможность предотвратить конфликт, но вместо этого сделал все возможное, чтобы втянуть страну в войну ради геополитических интересов Запада.

Владимир Зеленский заявил, что согласен вести переговоры в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. Так он ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее Зеленский уже заявлял о готовности к контактам с Москвой, однако в Кремле его слова называли пустыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что не боится выборов на Украине.