Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Условия Зеленского по прекращению конфликта назвали провокацией

Депутат Шеремет назвал условия Зеленского по завершению конфликта провокацией
close
Evgeniy Maloletka/AP

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет охарактеризовал заявление Владимира Зеленского о возможностях прекращения военного конфликта на Украине в 2025 году как провокацию. Соответствующее заявление Шеремет сделал в интервью РИА Новости.

Зеленский утверждал, что завершение конфликта возможно в 2025 году, если США и ЕС смогут «заставить» Россию. Он также призвал к усилению давления на Россию, в первую очередь через санкции.

«Заявление Зеленского – это провокация, направленная на затягивание военного конфликта на Украине и увеличение числа жертв и страданий. В настоящее время Зеленский нелегитимен, и его мнение не имеет значения. Он – тиран, узурпатор и безумец», — заявил Шеремет.

По его мнению, Зеленский имел возможность предотвратить конфликт, но вместо этого сделал все возможное, чтобы втянуть страну в войну ради геополитических интересов Запада.

Владимир Зеленский заявил, что согласен вести переговоры в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. Так он ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее Зеленский уже заявлял о готовности к контактам с Москвой, однако в Кремле его слова называли пустыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что не боится выборов на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами