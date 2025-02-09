В Британии заявили, что Трамп был предупрежден о заговоре

Представители американских силовых структур предупреждали президента США Дональда Трампа о якобы существовавшем иранском заговоре с целью его убийства. Об этом пишет британское издание The Independent.

«Во время предвыборной кампании в прошлом году сотрудники правоохранительных органов США предупреждали Трампа и его команду о том, что Тегеран разместил в США агентов, имеющих доступ к ракетам класса «земля-воздух», и что якобы существует заговор с целью его убийства», — говорится в публикации.

Согласно информации журналиста Axios Алекса Айзенштадта, у агентов Тегерана в Соединенных Штатах имелся доступ к ракетам класса «земля-воздух», поэтому команда Трампа обеспокоилась, что иранцы могут попытаться сбить его личный самолет Trump Force One. После покушений на Трампа его служба безопасности решила отправить на одно из мероприятий команду политика на Trump Force One, а его самого — на самолете-обманке, принадлежащем миллиардеру Стиву Уиткоффу.

9 февраля стало известно, что Трамп поручил Секретной службе предоставить ему всю информацию о двух мужчинах, совершавших покушение на его жизнь в 2024 году во время предвыборной кампании. По словам главы Белого дома, от него долго скрывали эту информацию.

Ранее Трамп ответил на вопрос о доверии Секретной службе США после двух покушений.