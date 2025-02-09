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В Совфеде возмутились планами Украины продать США полезные ископаемые

Сенатор Карасин выразил возмущение из-за планов Украины продать США ископаемые
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Kevin Lamarque/Reuters

Председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале выразил возмущение из-за планов Украины продать США полезные ископаемые в обмен на гарантии безопасности.

Он обратил внимание, что украинский президент Владимир Зеленский всерьез заявляет об этом и называет такие ресурсы, как золото, уголь, титан и марганцевые руды.

«Не понимаю, неужели украинцы скопом готовы продаться всей страной в зависимость на все времена? И, кстати, нет ли дальнейших планов продажи украинского неба и воздуха?» — написал сенатор.

4 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Позже Зеленский заявил, что Киев готов предложить Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Украинский лидер обратил внимание на то, что предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу США. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа, добавил он.

Ранее в России назвали главные препятствия для США в добыче полезных ископаемых на Украине.

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