Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается хоть чем-то заинтересовать западных партнеров, поэтому выражает готовность отдать США ценные природные ресурсы, находящиеся на территории страны. Однако американский лидер Дональд Трамп прекрасно понимает, что добыча украинских полезных ископаемых обойдется США слишком дорого. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Редкоземельные металлы на Украине, может быть, и есть. Но нужно вложить огромные силы и средства в разработку их месторождений. Нужно привлекать кадры со всего мира. И это история на много-много лет вперед. И не факт, что она выстрелит. Учитывая, что немалая часть месторождений находится на территориях, освобожденных армией России», — сказал Дудаков.

Он добавил, что Западу в любом случае придется договариваться с Москвой, чтобы начать разработку месторождений на Украине.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия.

Как позднее заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, Зеленский обманывает Трампа, предлагая Штатам редкоземельные металлы с территории Украины, поскольку разведданных о таких ресурсах с экономически оправданной стоимостью в стране почти не осталось.

Ранее на Украине назвали условия передачи ресурсов иностранцам.