Небензя высказался о работе с новым постпредом США при ООН

Небензя: у России нет завышенных ожиданий от нового постпреда США при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности РФ профессионально взаимодействовать с миссией США в ООН. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

«Мы всегда готовы профессионально взаимодействовать как с американскими коллегами, так и со всеми остальными делегациями. В принципе, на рабочем уровне у нас с делегацией США всегда были неплохие отношения», — сказал постпред.

Он отметил, что у Российской Федерации нет каких-либо «завышенных ожиданий» по поводу нового руководства миссии Соединенных Штатов в ООН.

«Свои публичные выступления их представители чаще всего «затачивают» под внутреннюю аудиторию и под партийную повестку», — заявил дипломат.

Он также выразил надежду, что при новом руководстве американская миссия в Организации Объединенных Наций будет демонстрировать уважение к практике работы ее Совета Безопасности и в целом ООН.

В январе Элиз Стефаник, кандидат на пост постоянного представителя США при ООН, заявила, что в случае утверждения ее кандидатуры она будет проводить политику «мира через силу» в рамках принципа «Америка прежде всего».

Ранее Россия дала совет США в ООН.