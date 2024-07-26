Россия дала совет США в ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя посоветовал США выполнить свои обязательства перед всемирной организацией, передает ТАСС. Речь идет об оплате долга государства по взносам в бюджет Организации Объединенных Наций, который оценивается в более чем $1 млрд.

«Дружеский вам совет: прежде чем поучать других, заплатите хотя бы свой взнос в ООН и перестаньте провоцировать кризис ликвидности, удерживающий в том числе и гуманитарные усилия нашей Организации», — отметил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа.

Так постпред России отреагировал на заявления представителей США о том, что Москва якобы не способствует поиску выхода из мировых гуманитарных кризисов. Небензя отдельно добавил, что российская сторона оказывает гуманитарную помощь, в частности, Палестине.

«Если бы США тратили на гумпомощь Газе, да и другим нуждающимся регионам хотя бы малую толику того, что они тратят на поставки оружия в горячие точки, наш мир был бы другим», — подчеркнул представитель России.

Ранее в России заподозрили США в подготовке своих союзников к затяжным войнам.