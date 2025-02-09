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В США заявили о необходимости реформировать подходы к выделению зарубежной помощи

Уолц: подходы CША к выделению зарубежной помощи нуждаются в реформировании
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Unsplash

Администрация США считает, что подходы Вашингтона к выделению зарубежной помощи отчаянно нуждаются в реформировании.
Об этом в эфире телеканала NBC заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолц.

В конце января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Ранее Трамп заявил, что Маск избавит США от избыточных расходов.

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