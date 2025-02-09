Кулеба: человека, который подпишет мир с отказом от земель Украины, убьют

Кулеба предупредил о смерти того, кто заключит мир с отказом от территорий

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеведущей «1+1» Наталье Мосейчук предрек смерть тому, кто заключит мир с отказом от территорий республики.

По мнению дипломата, команда американского президента Дональда Трампа допустила «переговорную ошибку», когда решила отложить членство Украины в НАТО. Таким образом Вашингтон лишился возможности добиться от Москвы уступок, и Киеву это дорого обойдется.

Как отметил бывший министр, несмотря на это, человек, который подпишет документ с отказом Украины от вступления в альянс, сможет выжить «физически и политически».

«Человек, который подпишет договор с отказом от земель, его или убьют, или вынесут из политики», — сказал Кулеба.

Он призвал власти Украины «играть вдлинную и если что-то и сдавать, то втридорога», но признался, что не знает, как использовать тему с членством в НАТО для пользы страны.

До этого посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев не будет отказываться от претензий на территории, занятые Россией, и будет добиваться их возвращения. Он подчеркнул, что Украина не пойдет и на то, чтобы у РФ было право вето на вступление республики в Евросоюз или НАТО.

Ранее спецпредставитель Трампа оценил шанс Украины вернуть ядерное оружие.