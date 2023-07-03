На Украине перед судом предстанет экс-глава крымского управления СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы управления ведомства в Крыму Олега Кулинича по обвинению в государственной измене и «других преступлениях», совершенных в пользу России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

По данным СБУ, Кулинич был задержан еще в июле 2022 года, с тех пор он находился под стражей.

Мужчине предъявлено обвинение по пяти статьям УК Украины. В частности, он обвиняется в госизмене, создании и руководстве преступным сообществом, самовольном оставлении воинский части, похищении оружия, завладении им путем своего служебного положения.

Согласно украинскому законодательству, Кулиничу грозит до 15 лет лишения свободы.

На прошлой неделе стало известно, что на жителя Пензенской области 1984 года рождения завели уголовное дело о государственной измене. Причиной стал тот факт, что мужчина за вознаграждение передавал Службе безопасности Украины сведения о российских военных, принимающих участие в специальной военной операции.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.