Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Пятерка» членов Совбеза ООН возобновила диалог вопреки разногласиям

Небензя: постоянные члены Совбеза ООН возобновили диалог по ряду вопросов
close
Eduardo Munoz/Reuters

Пять постоянных членов Совбеза ООН возобновили диалог вопреки разногласиям, заявил РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он отметил, что Москва всегда выступает за укрепление сотрудничества в рамках «пятерки», поскольку на этих членах ООН лежат особая ответственность по поддержанию безопасности в мире.

«При всех геополитических разногласиях в ооновской повестке дня есть масса вопросов, как рутинных, так и политических, по которым они приходят к согласию, и тех, по которым членам «пятерки» полезно как минимум обмениваться мнениями», — сказал Небензя и отметил, что такой диалог возобновился.

Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов (Китай, Франция, РФ, Великобритания и США) и 10 непостоянных, которых переизбирают каждые два года. Все постоянные члены были союзниками и победителями во Второй мировой войне. Они обладают ядерным оружием и правом вето, которое позволяет каждому из них заблокировать любой проект резолюции Совета, независимо от его международной поддержки. Остальные 10 членов Совбеза выбирает Генассамблея.

Ранее постпред РФ при ООН отметил, что дипломатов США «больше не слышно».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами