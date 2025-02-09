«Пятерка» членов Совбеза ООН возобновила диалог вопреки разногласиям

Пять постоянных членов Совбеза ООН возобновили диалог вопреки разногласиям, заявил РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он отметил, что Москва всегда выступает за укрепление сотрудничества в рамках «пятерки», поскольку на этих членах ООН лежат особая ответственность по поддержанию безопасности в мире.

«При всех геополитических разногласиях в ооновской повестке дня есть масса вопросов, как рутинных, так и политических, по которым они приходят к согласию, и тех, по которым членам «пятерки» полезно как минимум обмениваться мнениями», — сказал Небензя и отметил, что такой диалог возобновился.

Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов (Китай, Франция, РФ, Великобритания и США) и 10 непостоянных, которых переизбирают каждые два года. Все постоянные члены были союзниками и победителями во Второй мировой войне. Они обладают ядерным оружием и правом вето, которое позволяет каждому из них заблокировать любой проект резолюции Совета, независимо от его международной поддержки. Остальные 10 членов Совбеза выбирает Генассамблея.

Ранее постпред РФ при ООН отметил, что дипломатов США «больше не слышно».