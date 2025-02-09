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Постпред РФ при ООН отметил, что дипломатов США «больше не слышно»

Гатилов: дипломатов США вдруг стало не видно и не слышно на заседаниях ООН
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Shutterstock

Представители делегации Соединенных Штатов в Женеве впервые не проявляют активности и не вступают в полемику на заседаниях различных органов ООН, что крайне не типично для них. Об этом в беседе с ТАСС рассказал постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат отметил, что в настоящее время в делегации США царит «полная неопределенность и непонимание» того, как действовать в международных организациях после решений, принятых президентом страны Дональдом Трампом.

Гатилов в качестве примера привел конференцию по разоружению, где российская и американская стороны часто вступали в дискуссии, отстаивая свои позиции.

«Они обвиняли нас, мы излагали свою позицию и так далее», — заявил собеседник агентства. При этом на протяжении последних нескольких заседаний представителей США вообще никак не слышно и не видно, добавил он.

Гатилов отметил, что за то время, что он находится на своем посту, такую ситуацию он видит впервые.

4 февраля пресс-пул Белого дома сообщил, что глава Белого дома подписал исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), а также из Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

А в прошлом месяце Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее Небензя рассказал, как США воспринимают ООН.

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