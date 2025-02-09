Инцидент с автомобилем президента Сербии попал на видео

Во время поездки президента Сербии Александара Вучича в село Мокрин на трассе у служебного автомобиля из его кортежа отвалилось колесо. Видео инцидента опубликовало издание Tanjug.

Колесо отвалилось у бронированного автомобиля, который предназначен для перевозки официальных лиц Сербии. После инцидента Вучич пересел в другой автомобиль.

На кадрах видно, как автомобиль постепенно начинает съезжать на встречную полосу, после чего колесо отваливается и укатывается на обочину. После проверки ситуации водителями и охранниками Вучич выходит из машины и направляется в другой автомобиль.

На фоне произошедшего премьер-министр Сербии Милош Вучевич анонсировал усиление мер безопасности президента.

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