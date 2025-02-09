Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инцидент с автомобилем президента Сербии попал на видео

Tanjug опубликовало кадры происшествия с автомобилем президента Сербии

Во время поездки президента Сербии Александара Вучича в село Мокрин на трассе у служебного автомобиля из его кортежа отвалилось колесо. Видео инцидента опубликовало издание Tanjug.

Колесо отвалилось у бронированного автомобиля, который предназначен для перевозки официальных лиц Сербии. После инцидента Вучич пересел в другой автомобиль.

На кадрах видно, как автомобиль постепенно начинает съезжать на встречную полосу, после чего колесо отваливается и укатывается на обочину. После проверки ситуации водителями и охранниками Вучич выходит из машины и направляется в другой автомобиль.

На фоне произошедшего премьер-министр Сербии Милош Вучевич анонсировал усиление мер безопасности президента.

Год назад самолет премьера Канады сломался во время его отпуска на Ямайке. В результате на Ямайку отправили резервное воздушное судно, на борту которого находилась команда техников. Специалисты осмотрели правительственный самолет и вовремя ликвидировали технические неполадки, благодаря чему семья Трюдо без происшествий вернулась домой.

Ранее были названы самые нелепые ДТП знаменитостей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами