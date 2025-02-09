Генпрокурор США распустила отдел ФБР по борьбе с иностранным влиянием

Генеральный прокурор США Пэм Бонди расформировала межведомственную группу, которая занималась поиском активов российских бизнеменов за рубежом и пресечением обхода санкций против РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на служебную записку главы ведомства.

«Целевая группа KleptoCapture, министерская группа по борьбе с клептократией и программа по возвращению активов клептократии должны быть ликвидированы», — говорится в ней.

Так, сотрудники отдела пойдут в подразделения по борьбе с наркотиками и международной преступностью.

К тому же генпрокурор Соединенных Штатов расформировала целевую группу по борьбе с иностранным влиянием на выборы в стране и межведомственную группу по корпоративному сектору. Все эти указы Бонди, как уточняется, подписала в первый день на новой должности.

В феврале выяснилось, что правительство США уволит 97% из более чем 10 тыс. сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне того закрытия штаб-квартиры USAID в Вашингтоне. При этом Илон Маск заявил, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

Ранее сообщалось, что в США начнут бороться с «антихристианскими предрассудками».