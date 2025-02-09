Президент Украины Владимир Зеленский сам ответил, как можно в кратчайшие сроки остановить конфликт заявив, что Киев ни дня не продержится без помощи Соединенных Штатов. Об этом в интервью РИА Новости заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — порассуждала Захарова.

В то же время спикер внешнеполитического ведомства напомнила, что Россия была готова к переговорам до начала спецоперации на Украине, когда в Москве только предвосхищали негативное развитие событий и ухудшение ситуации.

До этого Зеленский заявлял, что Украина может потерять еще больше территорий, если Соединенные Штаты будут задерживать поставки военной и финансовой помощи. По словам Зеленского, обороноспособность ВСУ на треть зависит от Соединенных Штатов, а если Вашингтон прекратит оказывать помощь Киеву, и его примеру последуют европейцы, то общий объем поддержки упадет на 60%.

Ранее Зеленского обвинили в попытках удержаться у власти любой ценой.