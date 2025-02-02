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Зеленский призвал считать обход санкций против РФ «соучастием» в конфликте на Украине

Зеленский: обход санкций против России должен считаться соучастием в конфликте
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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нарушение третьими странами санкций против России должно расцениваться как соучастие в конфликте против Киева. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Он утверждает, что без помощи других стран действия России в конфликте якобы не были бы столь эффективными. По словам Зеленского, в российском вооружении содержатся иностранные компоненты, в связи с чем рестрикции должны быть столь сильными, что их нельзя было бы обойти. Не должно остаться ни одного способа поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства, заявил украинский лидер.

«Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, и тот, кто помогает уничтожать жизни, должен за это отвечать», — сказал Зеленский.

28 января глава евродипломатии Кайя Каллас заявила, что 16-й пакет антироссийских санкций затронет сжиженный природный газ (СПГ), а также промышленность РФ. По ее словам, окончательное решение будет принято в феврале. Как пояснила Каллас, данный процесс связан с переговорами между государствами — членами Евросоюза.

Ранее Зеленский рассказал, к чему приведет «исключение» Украины из переговоров.

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