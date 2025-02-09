Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил инициировать на федеральном уровне подсчет ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ регионам России. Его слова приводит РИА Новости.

Он призвал не повторять ошибок прошлого и в полном объеме посчитать ущерб, нанесенный российским регионам ВСУ. Константинов подчеркнул, что это будет иметь важное значение с точки зрения и правды, и восстановления справедливости.

Политик напомнил, что если бы в период Великой Отечественной войны СССР посчитал ущерб, нанесенный оккупантами, то Германия не расплатилась бы и на сегодняшний день.

«Зато мы по ленд-лизу выплатили все до копейки. В результате танки с немецкими крестами опять на Украине и под Курском, а по нашим городам бьют из высокоточного американского оружия. Вот почему надо все считать, компенсировать, ничего не списывать на »'мир и дружбу»'. Мир и дружба - хорошо, но денежки — врозь», — сказал он.

До этого сообщалось, что Белгородская область получила более 40 млрд рублей на возмещение ущерба от атак со стороны Украины с начала специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР за три года.