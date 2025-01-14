СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года

За период с февраля 2022 года по начало января 2025 года, по данным управления администрации главы и правительства Донецкой народной республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины, украинские войска выпустили по территории республики более 201 тысячи боеприпасов. Об этом говорится в Telegram-канале управления.

Инфографика свидетельствует о том, что за 1061 день эскалации был зафиксирован 41 381 факт обстрела, из которых 40 184 были осуществлены с применением тяжелого вооружения. Всего противником было выпущено 201 169 боеприпасов различного калибра.

Удары украинских войск привели к масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры в ДНР. По данным управления, за указанный период было повреждено 2744 транспортных средства, 4296 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 239 медицинских учреждений, 861 учебное заведение, 1723 объекта социального обеспечения, 143 объекта критической инфраструктуры и 1330 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, было зафиксировано 15 796 случаев повреждения жилых домов.

Ситуация в ДНР остается крайне напряженной, поскольку украинские войска продолжают обстреливать республику, подвергая опасности жизнь и здоровье мирных жителей, а также нанося значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

13 января Украина при помощи беспилотников пыталась атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку», для прекращения поставок российского энергоносителя в Европу.

Ранее российские солдаты закрыли собой мирных жителей в ДНР во время атаки БПЛА.