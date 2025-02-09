В Совфеде предрекли «политическое переформатирование» Европы

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предрек «политическое переформатирование» Европы и не исключил «большого перелома» для континента. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал митинг правых сил в Мадриде «Сделаем Европу снова великой» с участием «Виктора Орбана, Марин Ле Пен и вице-премьера Италии Маттео Сальвини.

«Европейские союзники Трампа собрались в Мадриде, выразили ему поддержку и призвали ЕС идти по его пути. Представляю себе лица фон дер Ляйен и прочей европублики. Однако теперь у правоконсервативных сил в Европе есть союзник в лице лидера главной страны Запада», — написал Пушков.

Он указал, что в Европе растет потенциал для внутреннего раскола, что может привести к «переформатированию» ее внутренней и внешней политики.

До этого лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс заявил, что время лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона уже прошло, скоро старые режимы падут.

Ранее Пушков объяснил, зачем Трамп разогнал USAID.