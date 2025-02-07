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Во Франции рассказали, почему поставленные Киеву истребители оказались бесполезны

Аналитик Моро: Россия сможет сбивать на взлете поставленные Киеву Mirage 2000
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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

ВС России имеют возможность сбивать французские истребители Mirage 2000, которые Париж передал Киеву, еще на взлете. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Ксавье Моро.

«В любом случае у русских есть ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, которые имеют дальность пуска не менее 300 км. Поэтому, по сути, как только Mirage 2000 взлетит, его уже можно сбить», — подчеркнул он.

По словам военного аналитика, поставленные Киеву французские истребители Mirage 2000 являются хорошими машинами, однако Париж уже списывает их со службы, отправляя на Украину.

6 февраля посольство России в Париже назвало поставки Украине французских истребителей очередным шагом со стороны Франции, направленным на эскалацию украинского конфликта.

Там отметили, что подобные действия «не могут не вызывать законного осуждения».

26 января глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что истребители Mirage поступят на Украину в течение первого квартала текущего года.

Ранее в ЕС обвинили Украину в срыве договоренностей.

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