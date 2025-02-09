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Глава КНДР обвинил США в затягивании конфликта на Украине

Ким Чен Ын обвинил США в затягивании и обострении конфликта на Украине
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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава КНДР Ким Чен Ын обвинил США в затягивании конфликта на Украине. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время визита в министерство обороны, приуроченное к 77-й годовщине основания Корейской народной армии, председатель государственных дел Северной Кореи заявил, что «черная тень США» мелькает за кулисами многих мировых конфликтов, что доказывает правоту линии КНДР на укрепление обороноспособности. Также он назвал США главным подстрекателем конфликта на Украине и выразил озабоченность тем, что идея западных лидеров о том, чтобы нанести стратегическое поражение России, затягивает конфликт.

«Наша армия и народ в духе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ будут неизменно поддерживать справедливую борьбу армии и народа России за защиту своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности», — подчеркнул Ким Чен Ын.

До этого сообщалось, что Россия поможет КНДР развить порт.

Ранее в России сообщили о появлении необычного вооружения из Северной Кореи под Курском.

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