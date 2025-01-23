В России сообщили о появлении необычного вооружения из Северной Кореи под Курском

Военблогер Звинчук: Под Курском сняли замаскированный ракетный комплекс из КНДР

В Курской области заметили замаскированный ракетный комплекс из КНДР. О появлении техники сообщил ведущий Telegram-канала «Рыбарь» российский военный блогер Михаил Звинчук.

Звинчук отмечает, что вооружение, название которого пока неизвестно, выглядит как грузовик-рефрижератор. По словам блогера, калибр ракет замеченной в Курской области реактивной системы залпового огня (РСЗО) из Северной Кореи — 122 мм.

«Маскировка крайне важна, так как усложняет поиск пусковых установок на линии фронта и в тылу», — написал Звинчук.

Он добавил, что упомянутая им военная техника стала пятым образцом вооружения из Северной Кореи, которые используются российскими военнослужащими.

«Отмечено наличие 170-мм САУ «Коксан», ОТРК KN-23, ЗРК на базе «Тор», ПТРК Bulsae-4 и теперь 122-мм РСЗО», — подчеркнул Звинчук.

23 января стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли Курской области ущерб примерно на 750 млрд руб. Об этом заявил исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко.

Ранее МО РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении.